Северная Корея произвела четыре выстрела в направлении Жёлтого моря

Photo : YONHAP News

20 марта Северная Корея произвела четыре выстрела, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Выстрелы были произведены в течение часа, начиная с 7:20 утра из неустановленного района провинции Пхёнан-Намдо в направлении Жёлтого моря. Южнокорейские военные продолжают наблюдение за ситуацией, сохраняя повышенную боевую готовность. Предполагается, что стрельбы могли быть частью зимних учений северокорейских вооружённых сил. Возможно, действия Севера связаны с предстоящими в апреле южнокорейско-американскими военными учениями. Во второй половине дня состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности на уровне заместителей министров, на котором принято решение продолжить наблюдение за военной активностью Севера. Между тем, северокорейские СМИ ничего не сообщают об артиллерийских стрельбах. Это подтверждает мнение, что они были частью продолжающихся зимних военных учений. До сих пор нет никаких сообщений о поводу неудачного запуска, как полагают, баллистической ракеты на прошлой неделе. Обычно Пхеньян сообщает об успешных пусках ракет и испытаниях нового оружия на следующее утро.