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Политика

Вышла в свет Белая книга о деятельности администрации Мун Чжэ Ина

Write: 2022-03-21 11:00:55Update: 2022-03-21 11:18:04

Вышла в свет Белая книга о деятельности администрации Мун Чжэ Ина

Photo : YONHAP News

20 марта президентская администрация опубликовала в формате онлайн Белую книгу о результатах деятельности администрации Мун Чжэ Ина за прошедшие пять лет - «Доклад правительства Мун Чжэ Ина народу». В документе изложена хронология и статистика процесса реализации 50 основных задач. В их число входят всеобъемлющее расширение системы соцобеспечения, комплексный проект «Новый курс», нацеленный на создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, формирование передовой экономики, борьба с COVID-19 и другие. Упомянуты и меры по преодолению последствий экономического давления со стороны Японии, ограничившей поставки в РК стратегического производственного сырья, а также по укреплению системы страхования здоровья. На сайте, где представлена Белая книга, есть возможность проголосовать относительно эффективности той или иной политики. Готовится издание Белой книги в печатном виде. 
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