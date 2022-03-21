Южнокорейский импорт кофе достиг в 2021 году нового максимума

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Поставки кофе в РК составили в прошлом году 916 млн 480 тыс. долларов, что на 24,2% больше, чем в предыдущем году. Как сообщили 21 марта в Таможенном управлении РК, показатель впервые превысил уровень 1 трлн вон (825 млн долларов).Он оказался в 12,7 раза больше, чем 20 лет назад. В прошлом году крупнейшим экспортёром кофе в РК стала Швейцария, поставив эту продукцию на сумму 130 млн 120 тыс. долларов, за ней следуют Колумбия - 128 млн 150 тыс. долларов, Бразилия - 115,68 млн долларов, США – 112 млн 170 тыс. долларов и Эфиопия – 75 млн 650 тыс. долларов. С ростом потребления кофе в РК количество кофеен быстро растёт. Согласно данным Налогового управления, по состоянию на конец декабря 2021 года в стране насчитывалось 83.363 кофейни, что на 88,2% больше, чем в 2017 году.