20 марта в РК менее 300 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 марта в стране подтверждены 209.169 новых случаев COVID-19. Это на 125 тыс. меньше, чем в предыдущий день. Отметка ниже 300 тыс. фиксируется впервые за последние 10 дней. Такой спад может объясняться тем, что в выходные количество проводимых тестов снижается. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 9,5 млн человек. Эксперты полагают, что в середине недели станет понятно, идёт речь о начале общего снижения темпов заражения после преодоления пика или о временном спаде. Между тем, число больных в тяжёлом и критическом состоянии выросло на 97 человек, по сравнению с предыдущим днём, составив 1.130 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 329 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 12.757 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.