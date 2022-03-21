Ключевые зарубежные подразделения Hyundai Motor Group получили прибыль в 2021 году

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Основные зарубежные подразделения компании Hyundai Motor в 2021 году получили прибыль благодаря активным продажам экологически чистых автомобилей и увеличению загрузки производственных мощностей. Как сообщил 21 марта представитель компании, её производственное подразделение в США получило чистую прибыль в размере 195 млн долларов. В 2020 году компания потерпела чистый убыток в размере 840 млн долларов. В прошлом году профицит подразделения компании в США зафиксирован впервые за три года. Дочерняя компания Hyundai Motor в Бразилии получила чистую прибыль в размере 33 млн 800 тыс. долларов после двух лет убытков. Компания по продажам продукции Hyundai Motor в США получила в прошлом году чистую прибыль в размере 848 млн долларов, за ней следует аналогичное подразделение в Индии – 360 млн долларов и завод компании в Чехии - 344 млн долларов.