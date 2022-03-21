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Культура

С 1 апреля дворец Кёнбоккун возобновит вечерние экскурсии

Write: 2022-03-21 12:14:42Update: 2022-03-21 14:16:08

С 1 апреля дворец Кёнбоккун возобновит вечерние экскурсии

Photo : YONHAP News

Вечерние экскурсии по королевскому дворцу Кёнбоккун в Сеуле возобновятся в следующем месяце, предлагая посетителям удивительные пейзажи с весенними цветами. Как сообщили 21 марта в управлении по охране культурного наследия, главный дворец династии Чосон будет открываться  с 19:00 до 21:30 в период с 1 апреля по 29 мая, ежедневно принимая до 1.300 посетителей. Для посещения дворца в вечернее время необходимо онлайн-бронирование билетов. Иностранцам бронирование не требуется. Кроме того, с 1 апреля по 31 декабря будет открыт для посещения дворцовый  павильон Кёнхверу, который использовался для королевских банкетов и особых правительственных мероприятий, таких как приёмы иностранных посланников. Экскурсионная группа состоит не более чем из 20 человек, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Для всех участников необходимо бронирование. 
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