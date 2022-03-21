Бывшие военачальники и администрация президента против решения Юн Сок Ёля

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11 бывших председатели Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК выразили обеспокоенность по поводу возможного вакуума безопасности из-за переноса президентской канцелярии в комплекс зданий министерства обороны. 19 марта они довели своё мнение до сведения комиссии по передаче президентских полномочий, призвав избранного президента не принимать поспешных решений. В заявлении бывших начальников говорится, что в период перемещения министерства обороны и объединённого комитета начальников штабов на новые места может возникнуть вакуум безопасности. В частности, могут возникнуть проблемы с быстрым реагированием на возможные запуски ракет и ядерные испытания в Северной Корее. Более того, размещение администрации в комплексе зданий министерства обороны даст потенциальному противнику возможность одновременно атаковать руководство страны и военное командование.