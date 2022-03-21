В РК сократилось число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 марта в стране подтверждены 209.169 новых случаев COVID-19. Это на 125 тыс. меньше, чем в предыдущий день. Отметка ниже 300 тыс. фиксируется впервые за последние 10 дней. Такой спад может объясняться тем, что в выходные количество проводимых тестов снижается. Однако сохраняются серьёзные опасения по поводу того, что число инфекций может снова начать расти из-за частичного ослабления правил социального дистанцирования. Увеличено число участников личных встреч, отменён карантин для прибывающих из-за рубежа. Эксперты полагают, что в середине недели станет понятно, идёт речь о начале общего снижения темпов заражения после преодоления пика или о временном спаде. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 9,5 млн человек. Число больных в тяжёлом и критическом состоянии выросло на 97 человек, по сравнению с предыдущим днём, составив 1.130 человек. Коэффициент заполнения коек интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов составляет 69%. Лечение на дому получают около 2 млн человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 329 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 12.757 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. На этой неделе правительство предоставит 100 тыс. доз препарата Molnupiravir для лечения COVID-19 производства компании Merck Sharp & Dohme (MSD). Ещё 95 тыс. доз противовирусных таблеток Paxlovid от Pfizer должны быть доставлены в следующем месяце. 21 марта началась ревакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которые были полностью вакцинированы более трёх месяцев назад.