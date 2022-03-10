Избранный президент РК обещает устранить препятствия для роста бизнеса

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21 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль встретился с главами экономических организаций страны, пообещав устранить системные факторы, мешающие росту бизнеса. Во встрече приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты РК Чхве Тхэ Вон, президент Федерации корейских промышленников Хо Чхан Су, президент Корейской федерации малого и среднего бизнеса Ким Ги Мун и другие. Юн Сок Ёль заявил, что верит в ценности рыночной экономики, отметив необходимость повышения доли частного сектора в экономике. Он также отметил, что оказание поддержки частным компаниям в наращивании инвестиций и создании рабочих мест обеспечат дальнейшее развитие страны. Юн Сок Ёль назвал вызовом преодоление таких проблем как усугубление поляризации населения по уровню доходов и нестабильность рынка труда. Он призвал представителей деловых кругов поддерживать тесный контакт с правительством, признав возможные недоработки политики. Для этого избранный президент пообещал создать «горячую линию» с представителями бизнеса. Участники встречи отметили необходимость стратегического подхода к развитию сферы биотехнологий, важность реформирования государственных регулирующих механизмов, которые ограничивают деятельность бизнеса, а также решения проблем рынка труда.