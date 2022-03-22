Более половины корейцев не поддерживают перенос президентской администрации

Photo : YONHAP News

58% населения РК выступают против плана переноса президентской администрации в здание министерства обороны в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу. На это указывают результаты опроса, проведённого 19-20 марта компанией Media Tomato по заказу News Tomato среди 1.018 совершеннолетних жителей страны. 58,1% респондентов считают, что президент должен работать в нынешней администрации и резиденции главы государства Чхонвадэ. Между тем, в поддержку плана переноса администрации высказались 33,1%. Был также затронут вопрос об упразднении министерства по делам женщин и семьи, которое продвигает избранный президент Юн Сок Ёль. Поддержали эту идею 48,4%, против высказались 42,5%. 38,2% респондентов поддержали возможность амнистирования бывшего президента РК Ли Мён Бака, а 58,2% дали отрицательный ответ. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.