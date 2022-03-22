21 марта в РК вновь свыше 300 тыс. случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 марта в стране подтверждены 353.980 новых случаев COVID-19. Это на 144 тыс. больше, чем в предыдущий день. Показатель начал расти после четырёхдневного спада. Общее количество заболевших с начала пандемии вплотную приблизилось к десятимиллионной отметке. Это 20% населения страны. Эксперты отмечают, что говорить о преодолении пика или выходе на плато заболеваемости пока говорить рано. После 23 марта прогнозировалось постепенное снижение темпов распространения вируса, однако сложная эпидемическая ситуация может затянуться ввиду ослабления карантинных мер и быстрого распространения нового варианта коронавируса BA.2, известного как «стелс-омикрон». Он может распространяться ещё быстрее варианта Омикрон. Между тем, число больных в тяжёлом и критическом состоянии сократилось на 26 человек, по сравнению с предыдущим днём, составив 1.104 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 384 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 13.141 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.