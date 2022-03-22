Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Мун Чжэ Ин обещает выполнять обязанности главнокомандующего до конца президентского срока

Write: 2022-03-22 11:30:07Update: 2022-03-22 11:33:56

Мун Чжэ Ин обещает выполнять обязанности главнокомандующего до конца президентского срока

Photo : YONHAP News

Мун Чжэ Ин пообещал выполнять свои обязанности в качестве главнокомандующего до истечения срока президентских полномочий.  Выступая 22 марта на заседании Кабинета министров, он заявил, что его «последняя миссия» состоит в том, чтобы «выполнять обязанности главы государства и главнокомандующего вооружёнными силами, возложенные на него Конституцией». Он назвал «серьёзной» ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. «Нам нужно быть более бдительными во время смены власти и приложить все усилия для стабильного управления ситуацией на Корейском полуострове»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Коснувшись эпидемической ситуации в стране, он отметил, что число тяжелобольных пациентов и смертность от коронавируса будут расти. Президент призвал правительство приложить все усилия, чтобы свести к минимуму смертность от COVID-19 и стабилизировать систему оказания медицинской помощи. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >