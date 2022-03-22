Мун Чжэ Ин обещает выполнять обязанности главнокомандующего до конца президентского срока

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Мун Чжэ Ин пообещал выполнять свои обязанности в качестве главнокомандующего до истечения срока президентских полномочий. Выступая 22 марта на заседании Кабинета министров, он заявил, что его «последняя миссия» состоит в том, чтобы «выполнять обязанности главы государства и главнокомандующего вооружёнными силами, возложенные на него Конституцией». Он назвал «серьёзной» ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. «Нам нужно быть более бдительными во время смены власти и приложить все усилия для стабильного управления ситуацией на Корейском полуострове»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Коснувшись эпидемической ситуации в стране, он отметил, что число тяжелобольных пациентов и смертность от коронавируса будут расти. Президент призвал правительство приложить все усилия, чтобы свести к минимуму смертность от COVID-19 и стабилизировать систему оказания медицинской помощи.