РК продолжает реализацию политики углеродной нейтральности

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Проект достижения углеродной нейтральности к 2050 году является отражением стремления РК к выполнению своей части международных мер, нацеленных на выживание человечества. Об этом 22 марта заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на заседании кабинета министров. Он подчеркнул, что реализация данного проекта представляет собой «сложнейшую задачу, для решения которой недостаточно одной лишь решимости». В этот день правительство одобрило постановление о вступлении в силу «Закона о зелёном росте и углеродной нейтральности». РК стала 14-й страной, подготовившей законодательную базу под проект углеродной нейтральности. Мун Чжэ Ин отметил, что южнокорейские компании активно участвуют в распространении методов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), прилагая усилия для сокращения парниковых выбросов. Он также призвал правительство оказать всемерную поддержку бизнесу в этом вопросе.