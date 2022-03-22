РК и Турция продолжают сотрудничество в рамках FTA

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22 марта РК и Турция провели пятое заседание совместной комиссии по вопросам реализации соглашения о свободной торговле (FTA), приуроченное к девятой годовщине с момента вступления документа в силу. Участники встречи обсудили результаты сотрудничества в рамках FTA, затронув ряд рабочих вопросов. Соглашение о свободной торговле между РК и Турцией вступило в силу в 2013 году. За этот период объём взаимной торговли вырос на 58% до 8 млрд 200 млн долларов в прошлом году. Южнокорейский экспорт в Турцию вырос в основном за счёт автозапчастей и фармацевтической продукции. В указанный период показатель вырос с 4,5 до 7 млрд долларов. Турецкий экспорт на южнокорейский рынок также вырос с 600 млн до 1 млрд 200 млн долларов. В РК в основном поставляются автозапчасти, текстильные изделия, запчасти для самолётов. Активизируется сотрудничество в сфере инвестиций. Hyundai Motor, Hyosung TNC и другие крупные южнокорейские компании расширяют своё присутствие на рынке Турции.