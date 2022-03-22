Команда избранного президента РК просит помочь ей в работе

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Команда избранного президента РК Юн Сок Ёля призвала народ помочь ей в работе. Выступая 22 марта на пресс-конференции, представитель комиссии по передаче президентских полномочий Ким Ын Хе отметила, что народ проголосовал за смену власти в стране, ожидая от нового правительства работы должным образом. «Новое правительство сделает всё возможное, чтобы реализовать полномочия, делегированные народом в соответствии с Конституцией и законами, на благо страны и народа»,- подчеркнула Ким Ын Хе. В ответ на просьбу прокомментировать прозвучавшую накануне озабоченность действующей власти планами Юн Сок Ёля перенести администрацию президента в комплекс зданий министерства обороны, она сказала, что все рекомендации по этому поводу будут тщательно изучены. Накануне администрация действующего президента заявила что, перемещение администрации избранного президента в здание министерства обороны вызовет «вакуум безопасности и путаницу».