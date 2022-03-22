Самый длинный в мире подвесной мост построен по южнокорейским технологиям

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18 марта в Турции был открыт самый длинный в мире подвесной мост «Чанаккале 1915». Он переброшен через пролив Дарданеллы, соединив азиатскую и европейскую части страны. Мост построен специалистами из двух южнокорейских компаний - DLE&C и SK Ecoplant (DL이앤씨,SK에코 플랜트). До последнего времени автомобили, курсировавшие между регионом Анатолия и полуостровом Галлиполи, пересекать Дарданеллы на пароме, что занимало несколько часов. Мост позволяет преодолеть то же расстояние за 6 минут. Кроме того, новый мост сократит путь от границы с Грецией и Болгарией до регионов Турции минимум на 200-300 километров. При проектировании объекта учтены местные погодные условия. Нормальная эксплуатация моста без перекрытия движения возможна даже при скорости ветра 91 метр в секунду. Строительство моста заняло 4 года, в нём участвовали 17 тыс. человек. Общая длина моста 3.563 метра, а длина основного пролёта - 2.023 метра. Считалось, что построить пролёт длиннее 2 тыс. метров технически невозможно. До сих пор рекорд принадлежал японскому мосту «Акаси-Кайке», построенному в 1998 году. Длина его основного пролёта составляет 1.991 метр. Южнокорейские компании будут обслуживать мост «Чанаккале 1915» в течение 12 лет. По мнению экспертов, мост стал очередным свидетельством высоких строительных технологий южнокорейских компаний и профессионализма их инженеров. В 2013 году компания DLE&C (DL이앤씨) построила самый длинный подвесной мост в РК, который является четвёртым по длине в мире.