Ближайшие две недели станут решающими в борьбе с коронавирусом

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Ближайшие две недели станут решающими в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 23 марта на заседании центрального штаба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями и катастрофами. По его словам, необходимо выждать данный временной промежуток, что позволит снизить темпы роста пандемии коронавируса и минимизировать жертвы среди населения. Как отметил Ким Бу Гём, правительство сделает всё возможное для того, чтобы свести к минимуму количество критических случаев и смертей. При этом он отказался прогнозировать, когда нынешняя волна инфекции достигнет пика. Премьер-министр напомнил, что в настоящее время в стране преобладает новый вариант коронавируса BA.2 (Стелс-омикрон). На его долю приходятся 40% новых случаев заболевания. Данный вариант мало отличается от Омикрона по степени тяжести, хотя и является ещё более заразным. Существующие карантинные меры способны противостоять его распространению.