Налоги на владельцев одного объекта недвижимости сократятся

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Налог на имущество для домохозяйств, владеющих одним объектом недвижимости, планируется сохранить на уровне прошлого года. Об этом сообщил 23 марта вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. По его словам, рассматриваются два варианта действий, включающих корректировку верхнего предела налоговой нагрузки или расчёт удерживаемого налога на основе объявленных государством цен на недвижимость за прошлый год. Действия правительства обусловлены тем, что стремительный рост цен на жильё привёл к увеличению налогового бремени на домовладельцев и увеличению расходов для людей, которые хотят арендовать или купить недвижимость. Нынешняя система налогообложения основана на годовой оценочной стоимости недвижимости, а не фактической рыночной стоимости. Оценочная стоимость жилья выросла в прошлом году на 19,05%, что является самым резким годовым приростом за 14 лет. Во время своей предвыборной кампании избранный президент Юн Сок Ёль обещал пересмотреть налоги, связанные с недвижимостью.