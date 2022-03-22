В РК растёт число компаний с годовым доходом сотрудников выше 100 млн вон

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За два последних года количество крупных компаний со средним годовым доходом сотрудников выше 100 млн вон (82 тыс. долларов) выросло вдвое. На это указывают результаты анализа, проведённого Корейским институтом экономических исследований среди 85 крупных компаний с самым большим объёмом продаж в период с 2019 по 2021 год. В список вошла 21 компания, что в 2,6 раза больше, чем в 2019 году и в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом. Среди них SK Telecom, S-Oil, LG Chem, Samsung C&T, Lotte Chemical, Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics, Kumho Petrochemical, Samsung SDS, Naver, Samsung Engineering и другие. Наивысший показатель у SK Telecom – 162 млн вон (133,5 тыс. долларов). Данный список ежегодно расширяется. Ожидается, что в этом году в список войдёт 31 компания. Если учесть ряд финансовых компаний, по которым пока нет данных, показатель может значительно увеличиться.