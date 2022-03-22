Парламентарии обсудили вопрос переноса администрации президента

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22 марта состоялось экстренное совещание парламентского комитета по вопросам обороны, в ходе которого обсуждался вопрос о переносе администрации президента. Представители правящей Демократической партии Тобуро выразили беспокойство в связи с возможными проблемами в сохранении безопасности страны. В министерстве обороны сообщили, что первый контакт с комиссией по приёму президентских полномочий состоялся 14 марта, за шесть дней до объявления о планах переноса президентской администрации. В связи с такой спешкой имеются трудности в определении необходимого бюджета. Министр обороны Со Ук заявил, что только перенос объектов министерства обороны займёт не менее четырёх недель. Представляется сложным и опасным выполнение данной задачи в апреле в связи совместными с США военными учениями и возможными провокациями со стороны Пхеньяна, добавил он.