Общее число заражённых коронавирусом в РК превысило 10,5 млн

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 марта в стране подтверждены 490.881 новый случай COVID-19. Это на 136 тыс. больше, чем в предыдущий день. Нынешний показатель является вторым после 17 марта, когда число новых случаев инфекции превысило 612 тыс. Общее количество заболевших с начала пандемии составило почти 10,5 млн человек. Это 20% населения страны. За рубежом есть примеры, когда после достижения аналогичной доли заражения населения темпы распространения вируса шли на спад. Южнокорейские эксперты считают, что делать конкретные прогнозы пока рано. Ранее ожидалось, что после 23 марта начнётся постепенное снижение среднесуточного количества заражённых. Между тем, число больных в тяжёлом и критическом состоянии составило 1.084 человека, на 20 человек меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 291 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 13.432 человека. Коэффициент смертности составляет 0,13%.