Мобильность населения РК снижается 14 месяцев подряд

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 23 марта, в феврале этого года жильё сменили 664 тыс. жителей РК. Это на 5,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Нынешний спад является самым большим за февраль с 2015 года. Мобильность населения сокращается 14 месяцев подряд из-за уменьшения числа сделок с жильём. Кроме того, эксперты отмечают влияние долгосрочного фактора старения общества. То есть, доля молодого населения, наиболее активного в переездах, сокращается. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 16,9, что на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это самый низкий показатель с 2000 года, когда началось ведение данной статистики. В девяти регионах страны наблюдался чистый отток населения. Чистый приток населения отмечен в восьми городах и провинциях, в том числе, в столичном регионе.