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Политика

Избранный президент готов к встрече с главой действующей администрации

Write: 2022-03-23 12:40:04Update: 2022-03-23 12:42:14

Избранный президент готов к встрече с главой действующей администрации

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК Юн Сок Ёль готов к встрече с «кем угодно, если речь идёт об интересах народа». Об этом сообщила 23 марта на брифинге  его официальный представитель Ким Ын Хе, коснувшись возможности личной встречи с действующим главой государства Мун Чжэ Ином. Пока не ясно, когда состоится контакт. Его задержка может быть связана с разногласиями между Юн Сок Ёлем и администрацией Мун Чжэ Ина по вопросу переноса президентской администрации в столичный округ Ёнсан-гу, на котором настаивает избранный президент. Недавно депутат Национального собрания от партии Сила народа Квон Сон Дон, приближённый к Юн Сок Ёлю, заявил, что во встрече действующего и избранного президентов нет особой необходимости, если перенос администрации президента не будет согласован. Лидер парламентской фракции партии Сила народа Ким Ги Хён подчеркнул, что Мун Чжэ Ин должен передать текущие дела Юн Сок Ёлю, соблюдая общепринятые правила. Сопредседатель временного комитета правящей Демократической партии Тобуро Юн Хо Чжун заявил, что Юн Сок Ёль должен открыть «эпоху здорового единства». 
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