Писательница и иллюстратор книг Ли Су Чжи получила премию Ганса Христиана Андерсена

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Южнокорейская писательница и иллюстратор детских книг Ли Су Чжи (Сьюзи Ли) получила престижную премию Ганса Христиана Андерсена (HCAA), которую называют «нобелевской премией в детской литературе». Международный совет по книгам для молодежи (IBBY) объявил Ли Су Чжи лауреатом 2022 года в номинации книжных иллюстраций в конкуренции с Беатрис Алеманьей из Италии, Рёдзи Араи из Японии, Ивоной Хмелевской из Польши, Густи из Аргентины и Сидни Смит из Канады. Ли Су Чжи уже была финалисткой конкурса 2016 года, но премию не получила. Премия, названная в честь датского автора сказок XIX века, присуждается с 1956 года за вклад писателей и иллюстраторов в детскую литературу. Ли Су Чжи родилась в 1974 году. Она написала и проиллюстрировала ряд детских книг, в числе которых «Волна» и «Тень», получившие признание за рубежом. В 2008 и 2010 годах они были признаны газетой New York Times как лучшие иллюстрированные детские книги. Книгу «Спроси меня», созданную в сотрудничестве с американским детским писателем Бернардом Вабером, New York Times включила в список наиболее известных детских книг 2015 года. В феврале этого года её книга в картинках «Лето» была удостоена престижной международной премии Bologna Ragazzi Award в номинации «Художественная литература». 22 марта президент РК Мун Чжэ Ин поздравил Ли Су Чжи с получением престижной премии. Глава государства написал на своей странице в социальных сетях, что она «создала новую историю иллюстрированных книг, продолжая принимать новые вызовы».