Кадастровая стоимость жилья в РК выросла на 17,22%

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В этом году кадастровая стоимость жилья в многоквартирных домах выросла на 17,22%. Рост оказался на 1,83% ниже, чем в прошлом году, однако он превышает 10% второй год подряд. Общий рост за два года составил 36,27%. Нынешнее правительство старалось приблизить кадастровую стоимость жилья к рыночной, и в этой связи она увеличивалась ежегодно более чем на 5%. Однако в прошлом и этом году был отмечен неожиданно высокий рост, максимальный с 2007 года, когда данный ценовой критерий был повышен на 22,7%. Наибольший рост в этом году зафиксирован в Инчхоне – 29,33% и в провинции Кёнгидо – 23,2%. Далее следуют провинция Чхунчхон-Пукто (19,5%), Пусан (18,31%), провинция Канвондо (17,2%), Тэчжон (16,35%). В Сеуле рост составил 14,22%. Снижение отмечено только в Сэчжоне на 4,57%. Однако в прошлом году там был отмечен самый высокий рост по стране, составивший 70,24%. Дорожная карта по нормализации кадастровой стоимости жилья подразумевает приведение показателя в соответствие с рыночными значениями к 2030 году. Эта мера нацелена на повышение эффективности системы налогообложения, поскольку налог на недвижимость рассчитывается на основе кадастровой стоимости. Между тем, звучат опасения по поводу увеличения налоговой нагрузки на население. В этой связи правительство объявило план её смягчения. В частности, для домохозяйств, имеющих в собственности только одну единицу недвижимости, уровень налога на имущество и общего налога на недвижимость решено установить, исходя из прошлогодней кадастровой стоимости жилья. Кроме того, для пожилых людей вводится система рассрочки на уплату налога. Власти намерены продолжить работу по смягчению налогового бремени для представителей уязвимых слоёв населения.