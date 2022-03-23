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Политика

Кандидат на пост главы Банка Кореи обещает работать «в сбалансированной манере»

Write: 2022-03-24 09:38:18Update: 2022-03-24 13:32:23

Кандидат на пост главы Банка Кореи обещает работать «в сбалансированной манере»

Photo : YONHAP News

Кандидат на пост управляющего Банком Кореи Ли Чхан Ён обещает проводить денежно-кредитную политику с учётом экономического роста, инфляции и финансовой стабильности «в сбалансированной манере». «С ростом внешней неопределённости растут опасения, что внутренняя инфляция и экономические риски могут усилиться»,- подчеркнул Ли Чхан Ён в своём заявлении, направленном 24 марта в Банк Кореи. В настоящее время он находится в Вашингтоне, поскольку занимает пост директора азиатско-тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Накануне президент РК Мун Чжэ Ин назначил его управляющим Банком Кореи вместо Ли Чжу Ёля, срок полномочий которого истекает в конце марта. На следующей неделе Ли Чхан Ён вернётся в РК, чтобы подготовиться к слушаниям по утверждению в новой должности. 
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