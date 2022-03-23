Министерство по делам воссоединения продолжит работу

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Политика нового правительства в отношении Северной Кореи не будет жёсткой, и упразднения министерства по делам воссоединения не произойдёт. Об этом сообщили 23 марта в комиссии по приёму президентских полномочий после заслушивания отчёта министерства, посвящённого новой северокорейской политике и вопросам воссоединения. В прошлом году партия Сила народа призывала упразднить данное министерство, однако в комиссии по приёму президентских полномочий напомнили о важности межкорейских обменов и сотрудничества. Таким образом, прогнозы об ужесточении северокорейской политики, учитывая консервативные взгляды избранного президента и его соратников, не оправдались. При этом в отношении министерства по делам женщин и семьи позиция остаётся неизменной. В комиссии подтвердили, что данное ведомство полностью выполнило свою историческую миссию. Тем более, что о его ликвидации неоднократно говорилось и раньше. Министерство было создано в 2001 году при тогдашнем президенте Ким Дэ Чжуне с целью повышения социального статуса женщин. В течение 21 года каждый раз при смене власти добавлялись или снимались функции по регулированию вопросов, связанных с воспитанием детей и семьёй. В нынешнем виде министерство окончательно сформировалось в 2010 году. Ликвидировать министерство планировал в 2008 году тогдашний президент Ли Мён Бак. Но на волне протестов было решено лишь сократить его персонал. Конкретными вопросами реорганизации правительства займётся соответствующая рабочая группа в составе комиссии.