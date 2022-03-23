Избранный президент РК проведёт телефонный разговор с председателем КНР

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль проведёт до конца этой недели телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила 24 марта представитель канцелярии избранного президента Ким Ын Хе, отметив, что ранее Си Цзиньпин не общался с иностранными лидерами до их вступления в должность. Она не назвала точную дату разговора из-за дипломатического протокола. Необходимость в общении возникла в связи с тем, что Сеул тесно сотрудничает с Пекином по вопросам, касающимся Азиатско-Тихоокеанского региона и Корейского полуострова. Кроме того, Северная Корея усиливает военную напряжённость, угрожая снять мораторий на ядерные испытания и испытания межконтинентальных баллистических ракет,- сказала Ким Ын Хе. Председатель КНР поздравил Юн Сок Ёля с избранием президентом РК, которая «является близким соседом и важным партнёром» Китая. Ранее Юн Сок Ёль разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.