В РК началась запись детей от 5 до 11 лет на вакцинацию от COVID-19

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24 марта в РК началась предварительная запись детей в возрасте от 5 до 11 лет на вакцинацию от COVID-19. Правительство настоятельно рекомендует вакцинировать детей, относящихся к группе риска по состоянию здоровья, однако родители и опекуны вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации детей. Записать ребёнка на вакцинацию можно на портале Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (ncvr.kdca.go.kr). Вакцинация начнётся 31 марта в 1.200 уполномоченных медицинских учреждениях по всей стране. Всего вакцинации подлежат порядка 3 млн детей, родившихся в период с 2010 по 2017 год. 23 февраля вакцина для детей, разработанная компанией Pfizer, была официально одобрена Корейским управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом между дозами в 8 недель.