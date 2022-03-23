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В Корее

В РК началась запись детей от 5 до 11 лет на вакцинацию от COVID-19

Write: 2022-03-24 10:38:46Update: 2022-03-24 11:24:49

В РК началась запись детей от 5 до 11 лет на вакцинацию от COVID-19

Photo : KBS News

24 марта в РК началась предварительная запись детей в возрасте от 5 до 11 лет на вакцинацию от COVID-19. Правительство настоятельно рекомендует вакцинировать детей, относящихся к группе риска по состоянию здоровья, однако родители и опекуны вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации детей. Записать ребёнка на вакцинацию можно на портале Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (ncvr.kdca.go.kr). Вакцинация начнётся 31 марта в 1.200 уполномоченных медицинских учреждениях по всей стране. Всего вакцинации подлежат порядка 3 млн детей, родившихся в период с 2010 по 2017 год. 23 февраля вакцина для детей, разработанная компанией Pfizer, была официально одобрена Корейским управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом между дозами в 8 недель. 
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