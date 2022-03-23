LG Energy Solution расширяет производственную базу в Северной Америке

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Южнокорейский производитель аккумуляторных батарей LG Energy Solution принял решение расширить свою производственную базу в Северной Америке, где спрос на электромобили быстро растёт. 23 марта компания совместно с американским автопроизводителем Stellantis объявила о планах строительства завода в канадском городе Виндзор штата Онтарио. Общий объём инвестиций составляет 3 млрд 900 млн долларов. Начало строительства намечено на вторую половину этого года, а к серийному производству планируется приступить в первой половине 2024 года. Предполагается, что к 2026 году производственная мощность нового завода составит 45 ГВтч. Компания LG Energy Solution также объявила о планах инвестировать 1 млрд 400 млн долларов в строительство нового завода по производству цилиндрических аккумуляторов мощностью 11 ГВтч в городе Квин-Крик штата Аризона, США. В настоящее время у компании имеется собственный завод в штате Мичиган и совместный завод с General Motors в штате Огайо. Ведётся строительство ещё двух совместных заводов в Теннесси и Мичигане. После 2025 года совокупная производственная мощность LG Energy Solution в Северной Америке превысит 200 ГВтч. По итогам прошлого года LG Energy Solution занимает второе место на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей после китайского производителя CATL.