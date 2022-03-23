Граждане РК смогут вернуться из России морским путём

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В связи приостановкой прямого авиасообщения между РК и Россией принято решение использовать морской путь для возвращения южнокорейских граждан на родину. Для этого будет задействован паром Eastern Dream южнокорейской компании DuWon Shipping при поддержке генерального консульства РК во Владивостоке и Ассоциации корейцев Приморского края. Судно отправится из Владивостока 30 марта и на следующий день прибудет в южнокорейский порт Тонхэ. По словам председателя Ассоциации корейцев Приморского края Ли Сан Су, граждане РК, проживающие в других регионах России, могут прибыть во Владивосток, чтобы воспользоваться данным маршрутом для возвращения домой. Перед посадкой пассажиры должны будут предоставить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный не более чем за 48 часов до отправления.