ВПП ООН продлила срок оказания помощи Северной Корее

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Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приняла решение продлить срок оказания продовольственной поддержки Северной Корее ещё на год. Согласно обновлённому промежуточному стратегическому плану, опубликованному на веб-сайте организации, срок окончания реализации проекта гуманитарной помощи, запланированного на этот год, перенесён на следующий год. В период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. ВПП обеспечит продовольствием 4.419.590 северокорейцев. На это будет выделено 214.991.536 долларов. В ВПП отметили, что оказание гуманитарной помощи жителям Северной Кореи стало затруднительным после того, как местные власти закрыли границы в феврале 2020 года в целях предотвращения распространения COVID-19. Сотрудники международных организаций покинули страну.