В РК открылась био-заправка для автомобилей на водороде

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В РК начала работу первая в стране био-заправка для автомобилей на водородном топливе. Она выполняет не только свои прямые функции, но и перерабатывает пищевые отходы. Туда завозят до 60 тонн отходов в сутки. Они используются для производства биометана, из которого вырабатывают «зелёный» водород. В ходе его создания углекислый газ не выделяется. Объект ежесуточно производит 500 кг водорода, которого хватает для заправки ста автомобилей. До настоящего момента большая часть водорода поставлялась нефтехимическими заводами, расположенными на побережье. Теперь появилась возможность получать водород на месте, одновременно решая проблему переработки пищевых отходов. Это значительно сокращает расходы на логистику и производство. Стоимость 1 кг водорода составляет 7.700 вон или 6,31 доллара. Это на 10% дешевле, чем на других станциях.