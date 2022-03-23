Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению встречи с Юн Сок Ёлем

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Президент РК Мун Чжэ Ин вновь призвал как можно быстрее провести встречу с избранным президентом Юн Сок Ёлем. Она была намечена на 16 марта, но затем отменена. 24 марта глава государства заявил, что для организации встречи с избранным президентом не нужны какие-либо предварительные консультации или условия. Он призвал Юн Сок Ёля самостоятельно принимать решения, не прислушиваясь к окружению. В настоящий момент между администрацией действующего президента и Юн Сок Ёлем сложились непростые отношения, вызванные разногласиями по ряду вопросов. Это, в частности, недавнее назначение Мун Чжэ Ином на должность управляющего Банком Кореи Ли Чхан Ёна, который в настоящий момент занимает пост директора азиатско-тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Юн Сок Ёль назвал нежелательным в конце президентского срока назначать людей, которые будут работать с новым правительством. На вопрос о том, повлияет ли это назначение на возможность проведения встречи с Мун Чжэ Ином, Юн Сок Ёль ответил, что это совершенно разные вопросы.