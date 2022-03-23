В мире растёт спрос на снековую продукцию из РК

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В прошлом году РК экспортировала снековую продукцию на сумму 466 млн долларов. Об этом сообщили 24 марта в Таможенном управлении. Снеки – это продукты для быстрого и лёгкого утоления голода, включающие чипсы, батончики, различные сладости. После 2014 года показатель сокращался, но с 2020 года рост возобновился. Показатель за первые два месяца этого года вырос на 16,6% в годовом исчислении, составив 75 млн долларов, что является рекордной отметкой. Эксперты отмечают, что причина роста спроса на данную категорию товаров заключается в увеличении времени, которое люди проводят дома в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, оказывает влияние повышение интереса к контентам южнокорейской культурой волны Халлю. Самая большая доля поставок корейских снеков приходится на рынки США, Японии и Китая. Экспорт данной категории товаров осуществляется в 125 стран.