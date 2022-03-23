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25-26 марта в РК ожидаются сильные дожди. В южных регионах, включая остров Чечжудо, объявлено штормовое предупреждение. На юге обильные осадки будут сопровождаться сильным ветром. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, в указанный период дожди будут идти по всей стране. Это связано с тем, что с вечера 25 марта по утро 26 марта с запада на восток будет проходить циклон. Проливные дожди ожидаются в горных районах Чечжудо и горах Чирисан. Затем антициклон с севера также вызовет дожди в столичном регионе и южнее. Но осадки будут незначительными и кратковременными. После этого ожидается в целом тёплая погода и значительные перепады температуры в разное время суток. Так, 26 утром минимальная температура воздуха по стране будет держаться от +8 до +14 градусов, дневная от +11 до +22.