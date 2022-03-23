Доля Samsung Electronics на рынке смартфонов премиум-класса сократилась на 3%

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В прошлом году лидером мирового рынка смартфонов премиум-класса стала компания Apple. На это указывают данные аналитической компании Counterpoint research. Доля американского производителя в данном сегменте составила 60%, что на 5% больше, чем в 2020 году. Показатель южнокорейской компании Samsung Electronics сократился с 20% до 17%. К премиум-классу относятся смартфоны, стоимость которых превышает 400 долларов. Наибольшие продажи Apple пришлись на iPhone 12 и iPhone 13, которые поддерживают связь пятого поколения 5G. Samsung Electronics продемонстрировала хорошие продажи гаджетов Galaxy S21, Galaxy Fold и Flip. Небольшой спад вызван отсутствием новинок в серии планшетофонов Galaxy Note и FE. Кроме того, сказались сбои в поставках полупроводников. В прошлом году на мировом рынке смартфонов на гаджеты премиум-класса пришлось 27%, что на 4% больше, чем в 2020 году.