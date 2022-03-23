Избранный президент РК обсудил вопросы сотрудничества с главой Вьетнама

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23 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль провёл телефонный разговор с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении условий развития и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также тему денуклеаризации КНДР. Представитель избранного главы государства Ким Ын Хе сообщила, что Нгуен Суан Фук поздравил Юн Сок Ёля с победой на выборах, пожелав успеха в преодолении коронавирусной угрозы, восстановлении экономики, а также в достижении процветания РК и укреплении её статуса на мировой арене. Юн Сок Ёль приветствовал решение о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений. Также стороны обменялись приглашениями посетить Сеул и Ханой. Вьетнамский лидер призвал активизировать двусторонние обмены, а Юн Сок Ёль обещал принять соответствующие меры сразу после вступления в должность главы государства.