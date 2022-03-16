Мун Чжэ Ин: Северная Корея нарушила мораторий на запуск МБР

Осуществив 24 марта запуск, предположительно, баллистической ракеты большой дальности, Северная Корея нарушила мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на созванном в тот же день чрезвычайном заседании Совета национальной безопасности. Осудив запуск, южнокорейский лидер подчеркнул, что он не только представляет серьёзную угрозу для Корейского полуострова, региона и мирового сообщества, но и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Мун Чжэ Ин призвал руководство страны, основываясь на альянсе с США, в тесном сотрудничестве с мировым сообществом, принять меры для того, чтобы не допустить вакуума безопасности в период смены правительства. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, характеристики запуска, такие как место старта, тип ракеты, дальность, высота и скорость полёта, выясняются.