Мун Чжэ Ин: Северная Корея нарушила мораторий на запуск МБР

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Осуществив 24 марта запуск, предположительно, баллистической ракеты большой дальности, Северная Корея нарушила мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на созванном в тот же день чрезвычайном заседании Совета национальной безопасности. Осудив запуск, южнокорейский лидер подчеркнул, что он не только представляет серьёзную угрозу для Корейского полуострова, региона и мирового сообщества, но и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Мун Чжэ Ин призвал руководство страны, основываясь на альянсе с США, в тесном сотрудничестве с мировым сообществом, принять меры для того, чтобы не допустить вакуума безопасности в период смены правительства. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, характеристики запуска, такие как место старта, тип ракеты, дальность, высота и скорость полёта, выясняются.