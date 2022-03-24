Северная Корея запустила предположительно МБР в Восточное море

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24 марта Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты дальнего действия в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён в 14:34 с аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракета пролетела около 1.080 км, достигнув максимальной высоты 6.200 км. Это был 12-й по счёту с начала года ракетный запуск Пхеньяна. Южнокорейские военные в ответ запустили серию ракет наземного, морского и воздушного базирования. Тем самым южнокорейская сторона показала, что у неё есть возможность дать адекватный ответ на ракетные пуски Севера. Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий объединёнными силами генерал Пол Лакамера в режиме видеоконференции обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону. В тот же день в Сеуле состоялось чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности под председательством президента РК Мун Чжэ Ина. Выступая на нём, глава государства заявил, что Северная Корея нарушила мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет. Осудив запуск, он подчеркнул, что действия Пхеньяна представляют серьёзную угрозу для Корейского полуострова, региона и мирового сообщества, одновременно нарушая резолюции Совета Безопасности ООН. Мун Чжэ Ин призвал руководство страны, основываясь на альянсе с США и в тесном сотрудничестве с мировым сообществом, принять меры для того, чтобы не допустить вакуума безопасности в период смены правительства.