Пхеньян подтвердил успешный испытательный пуск МБР «Хвасон-17»

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24 марта в Северной Корее по личному указанию лидера страны Ким Чон Ына был произведён успешный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». Об этом сообщило агентство ЦТАК, подчеркнув, что Ким Чон Ын наблюдал за запуском. Осмотрев место испытания, северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР «полностью готова к длительной конфронтации с американскими империалистами». «Новое стратегическое оружие КНДР заставит весь мир ещё раз ясно осознать мощь наших стратегических вооружённых сил»,- добавил Ким Чон Ын. Он предупредил, что любые силы, посягающие на безопасность КНДР, должны осознавать, что им придётся заплатить «дорогую цену». По данным ЦТАК, ракета пролетела 1.090 километров за 4.052 секунды на максимальной высоте 6.248 километров, прежде чем «точно поразить заданную цель» в Восточном море. Данные ЦТАК совпадают с данными Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, который сообщил, что ракета была запущена с аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна в 14:34, пролетела около 1.080 км на максимальной высоте более 6.200 км. Это первый запуск северокорейской МБР после ноября 2017 года, когда КНДР испытала ракету «Хвасон-15».