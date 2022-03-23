Юн Сок Ёль: Северная Корея ничего не выиграет от провокаций

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«Я строго предупреждаю Северную Корею, что провокации ничего не дадут»,- написал 25 марта на своей странице в Facebook избранный президент РК Юн Сок Ёль. «РК будет защищать свободу и мир, укрепляя систему безопасности»,- добавил он. После того, как Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, комиссия по приёму президентских полномочий назвала действия Пхеньяна отказом от добровольного моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьёзной провокацией, угрожающей безопасности РК. Комиссия призвала Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, обсудить действия Севера и принять соответствующие меры. Комиссия также призвала правительство Мун Чжэ Ина защищать безопасность людей с помощью решительных политических, дипломатических и военных мер в ответ на угрозы Северной Кореи.