Photo : YONHAP News

В РК расширят применение пероральных препаратов от COVID-19, которые доказали свою эффективность в предотвращении тяжёлого течения болезни и случаев с летальным исходом. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 25 марта на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. С этой целью с компанией Pfizer достигнута договорённость о сокращении сроков поставок препаратов, намеченных на апрель. Кроме того, на завершающей стадии находится работа по контракту о дополнительных поставках в начале апреля. Премьер отметил, что категория людей и учреждений, получающих пероральные препараты постоянно расширяется. В этой связи в последнее время рецепты на эти средства получают около 7 тыс. человек в сутки. Быстро сокращаются и запасы препаратов. Поэтому принимаются превентивные меры по недопущению нехватки лекарств. Между тем, с 26 марта в РК начинается применение препарата Лагеврио (Lagevrio), разработанного американской компанией Merc. Ким Бу Гём также заявил, что, судя по всему, темпы распространения варианта коронавируса Омикрон начинают замедляться.