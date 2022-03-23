Опрос KBS: 53% южнокорейцев против переноса администрации президента

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Более половины южнокорейцев выступают против плана избранного президента страны Юн Сок Ёля перенести администрацию президента в здание министерства обороны. По данным опроса, проведённого 24-25 марта агентством Hankook Research по заказу телерадиокомпании KBS, 53,8% респондентов заявили, что они против плана Юн Сок Ёля. Его поддержали 40,6% опрошенных. Что касается причин несогласия с планом, то более 38% считают его недостаточно проработанным, а 22% - слишком затратным. На вопрос о том, будет ли Юн Сок Ёль успешно справляться с обязанностями президента, 52% респондентов ответили положительно, а 40% - отрицательно. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте Центральной избирательной комиссии.