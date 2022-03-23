В ОАЭ началась коммерческая эксплуатация второго реактора АЭС «Барака»

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В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) приступили к коммерческой эксплуатации второго реактора атомной электростанции «Барака». Об этом 24 марта сообщили Корейская электроэнергетическая корпорация и Корпорация ядерной энергии Эмиратов (ENEC). Это первый ядерный объект, построенный южнокорейской стороной за рубежом. В ENEC заявили, что второй блок добавит 1.400 МВт к национальной энергосистеме ОАЭ. Проект АЭС «Барака» подразумевает строительство четырёх энергоблоков APR 1400 мощностью 1.400 МВт каждый. Станция расположена в 250 км от Абу-Даби. Консорциум под руководством Корейской электроэнергетической корпорации выиграл тендер на реализацию проекта в декабре 2009 года. Строительные работы начались в июле 2012 года. Это первая АЭС в регионе. Когда заработают все четыре реактора, они будут покрывать 25% спроса на электроэнергию в ОАЭ.