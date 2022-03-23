Сеул примет участие в международной акции «Час Земли»

Сеул в очередной раз примет участие в самой крупной в мире экологической акции «Час Земли», которая состоится 26 марта с 20:30 до 21:30. В это время её участники на один час выключают свет и другие электроприборы. Как сообщили накануне в мэрии Сеула, на время акции будет выключена подсветка ряда достопримечательностей города, включая здание мэрии, мосты через реку Ханган, башню N-Seoul на горе Намсан и ворота Суннэмун. Власти города призвали универмаги, торгово-развлекательные центры, отели и жителей города присоединиться к акции. Её организатором является Всемирный фонд дикой природы. Впервые она была проведена в 2007 году в Сиднее. В настоящее время в ней принимают участие 190 стран. Сеул участвует в акции с 2008 года.