РК нуждается в изменении инвестиционной стратегии

Photo : YONHAP News

Рост внешней нестабильности ухудшает условия для инвестиций, что создаёт необходимость в стратегии диверсификации объектов инвестиций. Об этом заявил замминистра планирования и финансов РК Ан До Голь, выступая 25 марта на конференции в Корейской инвестиционной корпорации. По его словам, доходы от управления государственными фондами до недавнего времени демонстрировали стабильный рост, несмотря на пандемию коронавируса. Но со второй половины прошлого года уровень доходности стал снижаться. Ан До Голь указал на такие отрицательные факторы, как снижение ликвидности ввиду повышения процентной ставки ФРС США, повышение мировых цен на нефть из-за санкций против России, сбои в цепочках поставок сырья. Поэтому, по его словам, необходимо принять превентивные меры в виде изменения стратегии инвестирования.