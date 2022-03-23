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Экономика

Дефицит торгового баланса в сфере интеллектуальной собственности снижается

Write: 2022-03-25 13:16:19Update: 2022-03-25 14:43:06

Дефицит торгового баланса в сфере интеллектуальной собственности снижается

Photo : YONHAP News

В прошлом году дефицит торгового баланса РК в сфере интеллектуальной собственности оказался на рекордно низкой отметке. По предварительным данным Банка Кореи, представленным 25 марта, показатель составил 30 млн долларов. Это почти на 2 млрд долларов меньше, чем в 2020 году, когда отметка составила 2 млрд 20 млн долларов. Такие изменения объясняются рекордными доходами от корейских культурных контентов, пользующихся большой популярностью в мире, а также увеличением экспорта прав на использование патентов. Важную роль сыграл  рост экспорта крупных компаний. В производственной сфере отмечен профицит в 1 млрд 170 млн долларов, в сфере услуг дефицит – 1 млрд 130 млн долларов. В производственном секторе, касающемся электроники, впервые был зарегистрирован профицит - 820 млн долларов. По странам: дефицит был отмечен в торговле с США, Великобританией, Японией. Наибольший профицит зафиксирован в торговле с Китаем – 2 млрд 580 млн долларов. 
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