Половина корейцев положительно оценивают перспективы работы Юн Сок Ёля

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Половина южнокорейцев считают, что Юн Сок Ёль хорошо себя покажет в качестве нового главы государства в ближайшие пять лет. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea c 22 по 24 марта среди тысячи взрослых жителей страны, так считают 55% респондентов. Противоположную позицию занимают 40%. Для сравнения: после избрания Мун Чжэ Ина положительные ожидания с его приходом к власти связывали 80% респондентов. Показатель бывшего президента Пак Кын Хе составлял 78%, Ли Мён Бака – 84%. Проект переноса президентской администрации в столичный округ Ёнсан-гу в здание минобороны одобрили 36% респондентов, выступили против 53%. Амнистию экс-президента РК Ли Мён Бака поддержали 39%, выступили против 50%. Уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина вырос на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив 44%. Отрицательная оценка сократилась на 1%, составив 51%. Больше половины участников опроса считают, что правительство не справляется с задачей по преодолению угрозы коронавируса. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.