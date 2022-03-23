Присоединение к СРТРР повысит ВВП РК на 0,35%

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Присоединение РК к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) позволит повысить объём ВВП. Однако от этого пострадает отечественное сельское хозяйство. Об этом заявили 25 марта представители министерства промышленности, торговли и энергетики в ходе слушаний по вопросу подачи заявки на присоединение к организации. В министерстве отметили, что присоединение к соглашению окажет значительный положительный экономический эффект в вопросах расширения экспортных рынков, создания стабильных цепочек поставок. К соглашению присоединились 11 стран, в числе которых Мексика, Япония, Малайзия, Австралия и другие. Они продвигают сотрудничество при условии высокой открытости рынков. На эти страны приходится 13% мирового ВВП и 15% мирового товарооборота. В Корейском институте международной экономической политики заявили, что присоединение РК к соглашению обеспечит рост её ВВП от 0,33% до 0,35%. Этому будет способствовать увеличение торгового оборота, повышение производственной и инвестиционной активности, улучшение ситуации на рынке труда. В течение 15 лет ежегодный чистый рост южнокорейского экспорта может достичь 900 млн долларов. При этом прирост производства превысит 1,5 млрд долларов.